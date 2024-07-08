Евро 2024: Джэ выбрал между «Баварией» и «Интером»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ не собирается переходить в другой клуб этим летом. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным источника, 27-летнего корейского футболиста хотел заполучить миланский «Интер», однако игрок отказался от перехода в стан «нерадзурри». Срок действующего трудового договора между Джэ и немецким грандом рассчитан до середины 2028 года.

В прошедшем сезоне защитник поучаствовал в 36 поединках, отметившись голом и результативной передачей. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джэ оценивается в 45 миллионов евро.