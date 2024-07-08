Врач рассказала, как справиться с сонливостью в жару

В жару организм испытывает дополнительную нагрузку из-за высокой температуры. Он активизирует механизмы саморегуляции, чтобы избежать перегрева и сохранить оптимальную внутреннюю температуру. Однако эти процессы могут провоцировать чувство сонливости.

Первый фактор – дефицит энергии. Охлаждение тела требует дополнительных энергетических ресурсов, что приводит к стремительному истощению запасов и чувству усталости. Не меньшую роль играет обезвоживание. В жаркую погоду мы теряем больше жидкости с потом, что негативно сказывается на самочувствии. Даже незначительная дегидратация вызывает слабость и сонливость.

Еще один механизм снижения температуры – регулирование активности тела. Организм снижает интенсивность движений, чтобы уменьшить выработку тепла и избежать перегрева. Это также способствует возникновению сонливости.

Жара может сбивать циркадный ритм, который отвечает за сон и бодрствование. Перемены в окружающей среде нарушают естественный режим, вызывая утомляемость.

К сонливости может привести и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей. Солнечный свет утомляет организм, делая его более восприимчивым ко сну.

Чтобы противостоять этим эффектам, эксперты рекомендуют пить достаточное количество воды – 2-3 литра в день. В жару лучше избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы пиковой солнечной активности. Если выход на улицу неизбежен, выбирайте защитную одежду, шляпу и находитесь в тени.

Для поддержания водного баланса полезно употреблять продукты с высоким содержанием воды – арбуз, дыню, огурцы, помидоры. Важно вовремя замечать признаки обезвоживания: сухость во рту, головную боль, слабость, головокружение. При их возникновении необходимо немедленно выпить стакан воды.

В условиях жары происходит активное вымывание электролитов. Это может привести к серьезным проблемам, поскольку электролиты играют ключевую роль в работе сердца, мышц и нервной системы. Недостаток кальция и магния нарушает сердечную деятельность, провоцирует аритмии и мышечные судороги. Электролитный дисбаланс может вызвать дегидратацию, проблемы с почками и другими органами. Поэтому важно поддерживать баланс электролитов в организме, особенно при физических нагрузках, жаре или болезнях.