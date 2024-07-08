Рост стоимости вторичного жилья в РФ замедлился после завершения программы льготной ипотеки

По данным исследования, после завершения программы льготной ипотеки на первичном рынке, замедлился рост стоимости вторичного жилья на основных региональных рынках. Эксперты отмечают различные реакции владельцев недвижимости: одни снимают объекты с продажи, другие увеличивают скидки.

Несмотря на наблюдаемую ситуацию, специалисты не прогнозируют резкого снижения цен на вторичном рынке. В середине лета средняя стоимость одного квадратного метра на крупнейших региональных рынках составила 144,2 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,02%.

Ранее сообщалось, что в июне количество выданных льготных ипотек выросло на треть и в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 323,6 млрд рублей). С 1 июля 2024 года в РФ отменили льготную программу ипотечного кредитования с процентной ставкой 8%.