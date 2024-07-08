 

Рост стоимости вторичного жилья в РФ замедлился после завершения программы льготной ипотеки

08.07.2024, 10:30, Разное
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По данным исследования, после завершения программы льготной ипотеки на первичном рынке, замедлился рост стоимости вторичного жилья на основных региональных рынках. Эксперты отмечают различные реакции владельцев недвижимости: одни снимают объекты с продажи, другие увеличивают скидки.

Несмотря на наблюдаемую ситуацию, специалисты не прогнозируют резкого снижения цен на вторичном рынке. В середине лета средняя стоимость одного квадратного метра на крупнейших региональных рынках составила 144,2 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,02%.

Ранее сообщалось, что в июне количество выданных льготных ипотек выросло на треть и в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 323,6 млрд рублей). С 1 июля 2024 года в РФ отменили льготную программу ипотечного кредитования с процентной ставкой 8%.


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