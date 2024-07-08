Евро 2024: Орещук: «Англия – Франция – не финал, а катастрофа»

Экс-спортдир московского «Динамо» Роман Орещук в беседе с журналистами высказался о потенциальном финале чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Франции.

«Англия – Франция – не финал, а катастрофа? Не то слово! Вот почему я надеюсь, что 14 июля в Берлине встретятся сборные Испании и Голландии. Это будет песня!» – передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом полуфинале Евро встретятся сборные Франции и Испании, а во втором сыграют Англия и Нидерланды. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Финальный поединок престижного турнира, проходящего в Германии, состоится в воскресенье, 14 июля.