 

Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист

08.07.2024, 9:35, Новости дня
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Теодор Згуряну был народным артистом Молдавии, дирижером, композитором и профессором в университете. Его смерть была объявлена министерством культуры Молдовы с ссылкой на Союз музыкантов страны.

Теодор Згуряну родился 24 мая 1939 года и получил свое музыкальное образование в Педагогической школе в Калараше и в Консерватории имени Гавриила Музическу в Кишиневе, которая сейчас называется Академией музыки, театра и изобразительных искусств. Свою музыкальную карьеру он начал как методист в Доме народного творчества, а затем работал дирижером различных хоровых капелл.

Згуряну создал десятки произведений различных жанров, включая оперы, симфоническую и вокально-симфоническую музыку, музыку для детских хоров, песни и инструментальные композиции. Он получил признание за свою работу, став лауреатом международных конкурсов и награжденный различными премиями и орденами.

Артист был уважаемым и талантливым музыкантом, чья музыка останется в сердцах людей навсегда. Его творчество внесло значительный вклад в мировую музыкальную культуру, и его потеря ощущается как большая утрата для мирового музыкального сообщества. Вечная память великому композитору и дирижеру Теодору Згуряну.


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