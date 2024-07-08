Учёные: ходьба назад ведёт к ожирению

Учёные Центра передовых медицинских исследований РАЕН провели опыт, в рамках которого участники должны были несколько недель двигаться только задом, спиной вперёд. Это был первый эксперимент по исследованию обратных процессов в организме.

По прошествию нескольких недель было замечено, что чем больше участник передвигается вперёд спиной, тем медленнее у него идёт метаболизм. Как следствие, начинался рост жировой массаы

«Ничего неожиданного не случилось – когда мы проводили этот эксперимент, мы основывались на базовых физических принципах, работающих и в космосе, и на Земле, и в человеческом организме. Мы обратили процессы и первыми в мире подтвердили: да, это работает именно так», – заявил доктор медицинских наук Владимир Анисимов.

Специалисты Центра собираются создать тренажёры обратной ходьбы, изыскав средства в рамках нацпроекта «Здоровье» – они уже подали заявку на грант в размере 400 млн рублей. Такие устройства помогут в лечении дистрофии и в целом позволит всем желающим быстрее набирать вес. В перспективе открытие отечественных учёных станет ключом к решению проблемы голода на общемировом уровне.

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