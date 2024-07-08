 

Новые находки в Тибетском нагорье проливают свет на жизнь древних денисовцев

08.07.2024, 9:29, Разное
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Археологи обнаружили фрагменты костей животных, орудия труда и окаменелость ребра денисовца в карстовой пещере Байшия в Тибетском нагорье. Это открытие предоставляет ценные сведения о жизни загадочных древних людей, которые жили на плато более 100 тысяч лет назад.

Анализ костей животных показал, что денисовцы охотились на широкий спектр животных, включая шерстистых носорогов, овец, яков, сурков и птиц. Они умело разделывали туши, выделывали шкуры и использовали различные части животных, что свидетельствует об их выносливости и способности адаптироваться к суровым условиям.

Окаменелость ребра, возраст которой оценивается от 32 до 48 тысяч лет, является самой молодой из известных окаменелостей денисовца. Она указывает на то, что этот вид просуществовал дольше, чем считалось ранее.

Исследование подтвердило, что Тибетское нагорье было одним из трех известных мест обитания денисовцев. Их присутствие в высокогорном ландшафте демонстрирует их исключительную способность выживать в экстремальных условиях.

Открытия в карстовой пещере Байшия расширяют наше понимание образа жизни денисовцев и дают важные ключи к разгадке их происхождения и взаимодействия с современными людьми. Дальнейшие исследования в этом районе обещают предоставить дополнительные сведения о древней истории человечества.


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