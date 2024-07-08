Евро 2024: Аршавин высказал мнение о будущем Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчет будущего российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».

Прошёл только сезон, и он уже адаптировался. Его качества позволяют ему играть за сильную команду. Не вижу смысла уходить. Арсен способен завоевать место в составе «Реал Сосьедада», – передает слова Аршавина «Советский спорт».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.