 

Евро 2024: Аршавин высказал мнение о будущем Захаряна в «Реал Сосьедаде»

08.07.2024, 8:43, Новости дня
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Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчет будущего российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».

Прошёл только сезон, и он уже адаптировался. Его качества позволяют ему играть за сильную команду. Не вижу смысла уходить. Арсен способен завоевать место в составе «Реал Сосьедада», – передает слова Аршавина «Советский спорт».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.


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