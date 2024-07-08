 

Названы признаки нехватки железа в организме

08.07.2024, 8:30, Разное
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Медицинские специалисты предупреждают о том, что причиной постоянной усталости зачастую является дефицит железа в организме. Изначально многие пациенты с жалобами на непрекращающуюся усталость обращаются к неврологам, но в процессе обследований врачи нередко выявляют иные отклонения, относящиеся к сферам кардиологии и эндокринологии.

Определить настоящую причину недомогания может только узкоспециализированный врач, который назначит все необходимые обследования и проанализирует результаты анализов.

Медики отмечают, что повышенная утомляемость представляет собой нормальную реакцию организма на переутомление. Они рекомендуют уделять особое внимание продолжительности и качеству сна, а также проводить время с пользой для отдыха. В период отпусков и командировок специалисты советуют снижать нагрузку на нервную систему и постараться привести ее в расслабленное состояние.

Помимо всего прочего, дефицит железа может проявляться множеством иных симптомов: постоянная усталость и слабость, бледность кожных покровов, одышка, головокружения и головные боли, сухость и повреждение кожи, ломкость ногтей, холодные конечности, учащенное сердцебиение, рассеянность и ухудшение памяти, частые простуды, искажение вкусового восприятия, тяга к поеданию несъедобных предметов.


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