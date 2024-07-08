 

New York Times – всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке

08.07.2024, 7:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Желание десятков демократов изменить своего выдвиженца на выборах говорит о неминуемом столкновении упрямого президента и его сопартийцев, рассказывает The New York Times. По их словам, «несостоятельная» кампания Байдена подрывает их шансы на победу.


AP

Многие чиновники, конгрессмены и стратеги из Демократической партии всё чаще высказываются замену кандидатуры на президентских выборах, пишет The New York Times. Их беспокойство медленно, но верно оказывается в поле зрения общественности, как показали интервью с более 50 демократами, опубликованные на этой неделе. По их мнению, нежелание Байдена сняться с выборов подрывает их шансы на победу и мешает другим кандидатам.

Конгрессмены указывают, что спонсоры и избиратели засыпали их беспокойными вопросами о главе государства. По словам одного из них, в личной беседе все они называют кампанию Байдена «несостоятельной». Другой демократ признался, что не считает президента способным вести активную агитацию и победить Трампа из-за участившихся проявлений старческой слабости. При этом его добровольный отказ от гонки — это единственный способ поменять кандидата на данном этапе.

Некоторые конгрессмены обсуждают возможность открыто не согласиться с решением президента. Один из стратегов предполагает, что «дамбу прорвёт» после возобновления работы конгресса на следующей неделе. Другие демократы перед съездом в августе формируют новую группу «Передай эстафету». Её цель — показать Байдену, что его рядовые соратники хотят другого кандидата. В то же время многие обеспокоены непредсказуемым и беспорядочным процессом по поиску нового выдвиженца за четыре месяца до выборов: в партии нет единодушия в поддержке вице-президента Камалы Харрис или проведении открытой процедуры. 


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