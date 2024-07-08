 

Евро 2024: Эффенберг объяснил, почему судья не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи

08.07.2024, 7:45, Новости дня
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Экс-хавбек мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг поделился мнением об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Германии.

«В действиях испанца не было гандбола. Он прижимал руку к телу, это даже не обсуждается. Это для меня было основным фактором, чтобы не ставить 11-метровый. Решение главного арбитра Тейлора было абсолютно верным», – передает слова бывшего футболиста Eurosport.

Напомним, что Испании обыграла Германию в овертайме со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал чемпионата Европы. В следующем матче «красной фурии» будет противостоять Франция.


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