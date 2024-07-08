 

Евро 2024 – Невилл: «Сборной Англии везёт с соперниками на Евро»

08.07.2024, 6:43, Новости дня
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что сборной Англии повезло с соперниками на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта уже добралась до полуфинала турнира, где 10 июля сыграет с Нидерландами. На предыдущей стадии «трём львам» удалось одолеть сборную Швейцарии в серии пенальти, а в 1/8 финала благодаря голу в экстра-тайме была обыграна Словакия (2:1). В группе англичане заняли первое место, опередив Данию, Словению и Сербию.

«У сборной Англии есть опыт игры в решающих стадиях турнира, но, надо признать, нам повезло с соперниками. Мы сыграли с Сербией, Данией, Словенией, Словакией и Швейцарией. Если бы вы узнали, что на крупном турнире вам придётся встретиться с этими пятью командами, вы были бы очень довольны. Англия не показала лучшую игру, но всё складывается по удачному сценарию», – цитирует Fotmob Невилла.


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