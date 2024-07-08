В Колорадо над концертной площадкой Red Rocks наблюдали «темный металлический диск»

Ночью над знаменитым амфитеатром Red Rocks в Колорадо (США) небо озарилось чем-то необычным. Это было не световое шоу и не фейерверк, это было что-то… другое.

5 июня, примерно в 1 час ночи, группа сотрудников амфитеатра стала свидетелями удивительного явления. В небе на севере появился объект, который они описали как «темный металлический диск» с «тремя уровнями окон», размером в несколько сотен футов, сообщает USA Today.

– Эй, что это там? Похоже на космический корабль, – воскликнул один из сотрудников, привлекая внимание остальных.

Они увидели НЛО, парящий над амфитеатром. На протяжении 30 секунд объект оставался неподвижным, затем начал медленно исчезать, пока полностью не растворился в ночном небе.

– Он не улетел, он просто… исчез, – продолжил очевидец. – Это был не самолет, не спутник, не дрон. Это было что-то иное.

Событие вызвало бурные обсуждения среди местных жителей и любителей НЛО. Некоторые скептически относятся к этим сообщениям, предполагая, что это мог быть оптический обман или секретный военный аппарат. Однако те, кто видел объект своими глазами, уверены: «Ошибки быть не могло».