 

Экс-советник Обамы – Байден не понимает, что ему не победить Трампа

08.07.2024, 4:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президент США не осознаёт, что ему не справиться с Дональдом Трампом. Такую точку зрения высказал политтехнолог Демократической партии и бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. По его словам, все прогнозы говорят о том, что Джо Байдена ждёт сокрушительное поражение, если он не выйдет из гонки.


AP

Джо Байден явно проигрывает Дональду Трампу в борьбе за Белый дом. С таким заявлением выступил политтехнолог Демократической партии и старший советник администрации Барака Обамы Дэвид Аксельрод, передаёт The Hill.

«Есть некоторые непреложные факты жизни, и они были до боли очевидны на сцене во время дебатов, а президент, похоже, просто не может их осознать. Он не выигрывает эту гонку», — предположил аналитик.

По его словам, статистика и разговоры с политическими экспертами говорят, что Байден наверняка уступит Трампу с большим отрывом. «А если ставки так велики, как он говорит, а я считаю, что это так, то ему действительно нужно подумать о том, как правильно поступить», — отметил Аксельрод.


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