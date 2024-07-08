 

Евро 2024: Невилл считает, что игра сборной Англии улучшилась после смены формации

08.07.2024, 4:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный английский экс-игрок Гари Невилл высказался о тактической перестановке, произошедшей в сборной Англии.

Рулевой Гарет Саутгейт перестроил команду на схему 3-4-3 перед недавним матчем 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии. Встреча завершилась победой англичан в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

«Так мы видим более сбалансированную игру, команде это подходит. Футбол более плавный, раскованный. Особенно это было заметно в первом тайме. После перерыва Англия снова играла осторожно, не хватало остроты, но прежде мы увидели нечто по-настоящему приличное», – заявил телеэксперт Sky Sports, в своё время отыгравший 85 матчей за английскую национальную команду.

10 июля сборная Англии сыграет против Нидерландов в полуфинале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Евро 2024: Коло-Муани поделился ожиданиями от матча Франции с Испанией

08.07 / Hill – в сенате США считают, что при Трампе будет необходимо расследовать деятельность Байдена

08.07 / Евро 2024: Начо охарактеризовал Мбаппе двумя словами

08.07 / Sky News – несмотря на неудачу партии Ле Пен, будущее Франции остаётся неясным

08.07 / Американский экономист – санкции Запада привели Россию к процветанию

08.07 / Евро 2024: Гризманн лишится места в основе в матче с Испанией – Дешам готов довериться другой звезде

08.07 / Евро 2024: Гризманн лишится места в основе в матче с Испанией – Дешам готов довериться другой звезде

08.07 / NYT – Белый дом боится навредить себе собственными санкциями против «теневого флота Москвы»

08.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от подписания форварда

08.07 / Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм “Асса”?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика