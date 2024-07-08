Рупор кремлевской пропаганды: Про “победы наших”

Относительно ожиданий "побед наших" на любых выборах на Западе.

Опыт Италии и Мелони некоторых ничему не научил.

Ожидания провала Сунака и победы лейбористов, ожидания провала Макрона и победы партии Ле Пен.

Все продолжают ждать несуществующих "наших слонов", которых там не было и нет. "Наших" там нет. Кто бы там сейчас не пришел к власти, они будут продолжать поддерживать войну, что вынуждены публично проговаривать, потому что европейский истеблишмент, который стоит за этими партиями, в массе своей поддерживает войну или зарабатывает на этой войне. Поэтому от всех будут требовать ритуальных заявлений про продолжение поддержки Украины.

Точно также будет и в Германии, когда там потерпит поражение светофорная коалиция и к власти так или иначе вернется ХДС/ХСС, которая также будет поддерживать войну, чего не скрывает совершенно.

Поэтому, России выгодна не победа несуществующих "наших слонов", а нарастание внутренней нестабильности и политической хаотизации внутри стран Запада порожденная объективными социально-экономическими и политическими причинами. Это же касается и выборов в США, где внутренняя нестабильность порожденная борьбой двух групп американского истеблишмента за власть, это наиболее удобный для России сценарий, нежели безоговорочная победа одной из сторон.

В случае с выборами во Франции, они консервируют как минимум до 2025 года политическую нестабильность и не дадут Франции решить ни одну из стратегических проблем порожденных правлением Макрона.

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