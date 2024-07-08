 

Евро 2024: Начо охарактеризовал Мбаппе двумя словами

08.07.2024, 2:43, Новости дня
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Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес дал краткое описание Килиану Мбаппе и другим игрокам сборной Франции.

Во вторник «красная фурия» встретится с французами в полуфинале чемпионата Европы. Экс-капитан мадридского «Реала» с высокой вероятностью выйдет в стартовом составе и попробует нейтрализовать звёздного форварда «трёхцветных».

В преддверии матча журналисты попросили Начо охарактеризовать знакомых футболистов сборной Франции одним или несколькими словами: «Эдуардо Камавинга – магия, Ферлан Менди – стена, Орельен Тчуамени – крепость, Килиан Мбаппе – номер один», – приводит Madrid Zone ответы 34-летнего испанца.


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