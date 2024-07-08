Sky News – несмотря на неудачу партии Ле Пен, будущее Франции остаётся неясным

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Вопреки прогнозам, на прошедших во Франции парламентских выборах «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступило левой коалиции и центристам. То есть страну не возглавит крайне правое правительство, но её ждёт дальнейшие политические разногласия и состояние нестабильности, считает европейский корреспондент Sky News Адам Парсонс.



AP

Итоги парламентских выборов во Франции оказались «ошеломительными» и, возможно, стали самым большим сюрпризом в электоральной истории страны. Никто не предвидел этого — ни социологи, ни общественность, ни политики, считает корреспондент Sky News Адам Парсонс.

Самой крупной, но не обладающей абсолютным большинством, стала левая коалиция «Новый народный фронт». Центристская группа, объединившаяся вокруг президента Эммануэля Макрона, вопреки всем прогнозам заняла второе место. А партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которой почти все прочили наилучший результат, оказалась на третьем месте.

Иными словами, во Франции не будет крайне правого правительства, но страну по-прежнему окутывает неопределённость. Выборы, которые должны были внести ясность, привели к прямо противоположному результату. Впереди — запутанная картина, усеянная политическим тупиком, общественным негодованием, давней враждой и массой вопросов без ответов, отмечает журналист.

Ясно одно: французский парламент будет разделен на три фракции, которые не испытывают друг к другу особых симпатий. Более того, их взаимная неприязнь настолько сильна, что определить возможные коалиции весьма непросто, считает автор статьи.

«Что будет дальше, предсказать сложно. Франция, одна из самых богатых и влиятельных стран мира, находится в состоянии нестабильности», — подчёркивает Парсонс.