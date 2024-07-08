Евро 2024: Гризманн лишится места в основе в матче с Испанией – Дешам готов довериться другой звезде

Нападающий Антуан Гризманн рискует оказаться на скамейке запасных в матче полуфинала Евро-2024 между сборными Франции и Испании.

Футболист мадридского «Атлетико» вышел в старте во встрече 1/4 финала с Португалией, но уже на 67-й минуте был заменён на Усмана Дембеле. Вингер «ПСЖ» проявил себя и даже получил от УЕФА награду лучшему игроку матча. Напомним, французы добыли победу в серии пенальти.

Если верить L'Equipe, в полуфинале с Испанией Дидье Дешам планирует сделать ставку на Дембеле с первых минут, в то время как Гризманн, как ожидается, начнёт поединок в запасе. Атакующее трио с Усманом должны составить Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани.

Матч сборных Франции и Испании состоится 9 июля.