Мнение «аналитика»: О назревающей большой беде… Кто подложит России большую свинью?

Не могу отделаться от мысли, что новый британский премьер, сэр Кир Стармер в реальности выглядит именно так, как на этом фото. И от предчувствия, что именно он, выходец из семьи мелкого лавочника, ставший королевским прокурором, а затем активным оппозиционером, подложит России большую свинью. Да такую, что обнулит все кровью и потом вымученные достижения последних полутора лет.

Почему? Разве разгромное поражение тори на выборах в парламент, приведшее к смене премьер-министра, не говорит о том, что английский избиратель требует перемен, в том числе и во внешней политике тоже?

Не нужно питать иллюзий: политический курс Великобритании формирует не «Форин офис» и не Даунинг-стрит, 10. Лица в этих кабинетах — актёры, а не акторы. Последние предпочитают действовать из-за кулис.

Но можно по-разному играть свою роль. Можно — как Борис Джонсон: проникновенно, увлечённо, энергично и яростно. А можно — как Риши Сунак: на отцепись. В первом случае мы видели десятки статей и речей, нацеленных на то, чтобы убедить, сколотить и сплотить целую антироссийскую коалицию в связи с «украинским кризисом». Во втором была куча правильных слов под давлением необходимости, а в остальном тема очень мало занимала ум выходца из лондонского Сити, больше озабоченного удержанием тонущей экономики Соединённого Королевства. Просто сравните их поведение.

И вот в премьеры приходит человек, поднаторевший на прокурорской службе и начавший политическую карьеру тогда, когда многие сверстники её уже заканчивают. О его… гм… способностях говорят такие факты биографии, как переход из адвокатов-правозащитников в прокуратуру. Или как умение «турнуть» шефа и благодетеля, чтобы занять его кресло.

Причём в лейбористском правительстве не он один такой. Посмотрите на вицн-премьера Анджелу Райнер, которая не смогла закончить школу потому что в 16 лет родила, была сиделкой у богатых стариков, а затем продвинулась по профсоюзной линии. Эта хрупкая на вид селфмейд с лёгкостью загрызёт любого… А Рейчел Ривз, которая пробив «стеклянный потолок» стала первой женщиной-канцлером казначейства. Это насколько ж стальные тестикулы надо иметь носительнице юбок и платьев.

Такой боевой кабинет сформирован. Понятно, что в первую очередь он будет решать задачи внутренние. Но внутреннюю и внешнюю политику Соединённого Королевства порой и не отделить вовсе. И если правящим истеблишментом перед этой командой будет поставлена соответствующая задача…

Выполнят, не моргнув глазом. Без рефлексии. Как киборги.

Может, именно для этого их и наняли?

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