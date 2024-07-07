Рупор кремлевской пропаганды: “Варшава 21” и “ГДР”

По сериалам.

Досмотрел "Варшава 21". В целом, оказалось смотрибельно, где-то на 7 из 10. Экшн конечно простоватый и местами затянут, но вполне себе неплохо прошлись по злободневному актуалу с концовкой про то, что основной план по запуску войны в Европе продолжает действовать и "2022-й год будет сложным годом". "Кровавая Гэбня" в фильме показана адекватно, плюс/минус как в "Спящих". Оппоненты из ЦРУ тоже как профессионалы, которые добиваются своего любыми средствами. Как говорится, уже лучше такое пусть снимают, чем очередные ремейки советской классики.

Начал смотреть разрекламированный сериал "ГДР". Снова про шпионаж, только на этот раз в годы Холодной войны. По итогам двух серий, тоже вполне себе смотрибельно, за исключением странного наброса, что самолет Руста не сбили, потому что там якобы было химическое оружие. Художественное допущение ради художественного допущения. Особенно с учетом рассекреченных документов по делу Руста. А так, имеем усиливающуюся горбачевщину, подготовку ГДР к ликвидации и сдачи Западу, борьбу спецслужб и т.п. Здесь "Кровавая Гэбня" показана уже менее комплиметарно, в основном через конфликты главного героя с начальством на работе в Ясенево. Но будем посмотреть, как они это сюжетно обыграют. Из минусов я бы еще отметил в паре моментов посредственную компьютерную графику.

В целом же, если у нас производители сериалов про спецслужбы продолжат развиваться, то в будущем можно ждать чего-то еще более толкового на тему. Пока что за последние годы лучшим сериалом на тему разведки и шпионажа остаются "Спящие", сколько бы Быков потом за них не каялся перед либердой. Не случайно, что название сериала стало нарицательным в отношении маркировки подобных коллаборационистов, вроде того персонажа, который сбежал на Украину или тех, кто сидит в Чехии.

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