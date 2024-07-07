 

Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» намерен продать Каземиро и купить нового полузащитника

07.07.2024, 23:40, Новости дня
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В «Манчестер Юнайтед» по-прежнему открыты для продажи Каземиро.

В мае и июне слухи активно отправляли бразильца в Саудовскую Аравию, однако в последнее время разговоры утихли. Согласно обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, вопрос продажи Каземиро по-прежнему актуален для «Манчестер Юнайтед». Представители чемпионата Саудовской Аравии поддерживают связь с окружением 32-летнего хавбека. «Красные дьяволы» готовы расстаться с игроком и приобрести на его место другого полузащитника.

Каземиро представляет цвета «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Трансферная стоимость экс-футболиста мадридского «Реала» оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.


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