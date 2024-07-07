 

Евро 2024: Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются

07.07.2024, 22:40, Новости дня
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Мадридский «Реал» ведёт работу над трансфером центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

Клубам пока не удалось договориться об условиях сделки, однако попытки найти компромисс не прекращаются. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» ведёт прямые переговоры с «Лиллем» по Йоро. Представители «королевского клуба» надеются в течение ближайших нескольких дней прояснить ситуацию.

Позиция самого 18-летнего игрока предельно ясна: француз буквально одержим идеей перехода в «Реал», он доложил о своих намерениях агентам ещё несколько месяцев назад.

«Лилль» запрашивает за восходящую звезду порядка 50 млн евро. «Реал» надеется снизить стоимость сделки.


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