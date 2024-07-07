Евро 2024: Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются

Мадридский «Реал» ведёт работу над трансфером центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

Клубам пока не удалось договориться об условиях сделки, однако попытки найти компромисс не прекращаются. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» ведёт прямые переговоры с «Лиллем» по Йоро. Представители «королевского клуба» надеются в течение ближайших нескольких дней прояснить ситуацию.

Позиция самого 18-летнего игрока предельно ясна: француз буквально одержим идеей перехода в «Реал», он доложил о своих намерениях агентам ещё несколько месяцев назад.

«Лилль» запрашивает за восходящую звезду порядка 50 млн евро. «Реал» надеется снизить стоимость сделки.