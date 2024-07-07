Рупор кремлевской пропаганды: После Украины и России Орбан летит в Китай

Премьер-министр Венгрии Орбан отправился в Китай.

Это те самые "взрывные новости", которые ранее обещал министр иностранных дел Венгрии. В Китай Орбан летит для обсуждения мирного плана Китая.

"Мирный план Зеленского" после конференции в Швейцарии фактически отправлен на помойку.

Предложения Путина известны, но Запад отказывается их принимать.

В Киеве и в Москве Орбан по его словам вдруг понял, насколько сильно расходятся позиции сторон.

На столе остается Китайский план, с которым Россия отчасти согласна, но конечно же не согласны США. С другой стороны, предложения Китая предусматривают прекращение огня с последующими переговорами (фактически, это альтернативный сценарий заморозки войны).

Маловероятно, что Орбан сможет там добиться прогресса, даже если сам будет размахивать китайским мирным планом, просто в силу того, что Запад его не примет.

С другой стороны, Орбан этим вояжем теряет немногое (на Западе его и так не любят и ничего нового там про него не скажут), а приобретает многое – в историю это войдет как "челночная дипломатия Орбана" и "попытка Орбана", особенно если война будет разгораться и масштабироваться. А Орбан даже в худшем сценарии будет тем, кто до конца пытался предотвратить худшее и боролся за мир, что обеспечит ему упоминание на страницах учебников истории. В случае же, если эти визиты к чему-то приведут, Орбан и вовсе пожнет лавры миротворца, который пошел против течения. Так что для него это беспроигрышная линия, пусть и маловероятно, что она приведет к миру.

PS. Не удивлюсь, если после Китая Орбан полетит еще и в США, чтобы встретиться с Трампом.

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