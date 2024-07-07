 

Евро 2024: Мусиала высказался о новичке «Баварии» Олисе

07.07.2024, 21:40, Новости дня
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал переход в клуб вингера Майкла Олисе.

22-летний француз перебрался в ряды гранда Бундеслиги из английского «Кристал Пэлас», заключив контракт до 2029 года. Стоимость сделки оценивается в 53 млн евро.

«Мы с Олисе вместе выступали в молодёжных командах «Челси», хорошее было время. Мы не слишком много общались на протяжении последних лет, но я могу сказать, что у него много сильных качеств. Вы могли видеть, сколько голов он забил за «Кристал Пэлас», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Мусиалы.

Майкл Олисе отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 19 поединках за «Кристал Пэлас» в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги.


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