Рупор кремлевской пропаганды: Украине никто ничего не обещал

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что никто не обещал принять Украину в альянс через десять лет.

Об этом глава альянса заявил в эфире CBS.

Генсеку задали вопрос, почему он считает, что Украину можно будет принять в альянс через десять лет.

«Никто не говорил, что именно через десять лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьёзный», — подчеркнул глава НАТО.

Годика через 3 появится надежда на вступление в НАТО лет через 5. И так 20 лет.

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