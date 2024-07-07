 

Рупор кремлевской пропаганды: Украине никто ничего не обещал

07.07.2024, 20:52, Разное
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что никто не обещал принять Украину в альянс через десять лет.
Об этом глава альянса заявил в эфире CBS.
Генсеку задали вопрос, почему он считает, что Украину можно будет принять в альянс через десять лет.
«Никто не говорил, что именно через десять лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьёзный», — подчеркнул глава НАТО.

Годика через 3 появится надежда на вступление в НАТО лет через 5. И так 20 лет.

Источник: Colonel Cassad


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