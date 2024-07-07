 

В России разработали искусственный интеллект для ускорения выращивания рыбы

07.07.2024, 20:30, Разное
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Российские разработчики представили программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform для контроля параметров рыбных хозяйств. Он включает неинвазивное измерение темпов прироста биомассы, управление оборудованием, сбор данных в графиках и отчетах.

Использование FishGrow Platform позволяет оптимизировать процессы и повысить чистоту производства, что приводит к росту прибыли компаний. В результате автоматического расчета оптимальных условий и применения видеоаналитики с искусственным интеллектом ожидается ускорение выращивания рыбы в аквакультуре до 15%.

Комплекс состоит из четырех модулей: «Мониторинг», «Аналитика», «Управление» и «Интеграция». Модуль «Мониторинг» отслеживает параметры воды, окружающей среды, рыбы и операций обслуживания, осуществляет видеонаблюдение. Модуль «Управление» автоматизирует работу оборудования, а «Интеграция» взаимодействует с другими информационными системами предприятия.


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