Мнение: Поговорили о русском футболе



Йохан Неескенс

В высшей степени занятное интервью из далекого… 2006 года. Хорошо, что я в то время скопировал его в свой ЖЖ; по ссылке на “Новую” ничего уже нет, похоже, сам домен удалили, скоты чертовы. Неескенс дает диагноз российскому футболу и “со знанием дела” утверждает, что у Хиддинка в России ничего не выйдет, вернется оттуда несолоно хлебавши. Это Неескенс говорит за 2 года до…

С одной стороны, Хиддинк-таки оказался чертов гений, а с другой – в чем Неескенс не прав? Одна невероятная по яркости вспышка в 2008 – и, собственно, всё. Да, потом еще вышли в 1/4 в Москве, но то было уже уродство. Сборная, если откровенно, была никакая, плюс добавился страшный позор: в сборной 140-миллионной страны играло… 3 бразильца.

О России как “футбольной державе” – без прикрас

В “Новой Газете” – совершенно потрясающее по своей откровенности интервью по поводу “перспектив сборной России” с б. помощником Г.Хиддинка в сб. Австралии, знаменитейшим в прошлом футболистом сборной Голландии “золотого периода” Неескенсом. Такого я, пожалуй, никогда раньше не встречал. Неескенс отказался от сотрудничества с Хиддинком именно потому, что искренне не понимает – какого хрена ему делать в России – абсолютно, на его взгляд, нефутбольной стране?!

Перепечатаю у себя – черт знает, сколько это интервью еще провисит на сайте “Новой”.

“…На мое предложение пообщаться великий футболист недавнего прошлого, ныне второй тренер сборной Австралии согласился незамедлительно. Правда, разговор временами приобретал малоприятную для российских болельщиков окраску.

— Как тебе нынешний чемпионат мира?

— Неплохой. Главное, живой и интригующий. Хотя по большому счету неожиданностей почти нет: не считать же сенсацией выход из группы Эквадора, футболисты которого к привычной для южноамериканцев технике владения мячом прибавили чисто европейские атлетизм и жесткость. Хорошо, что почти нет явных аутсайдеров, поставщиков очков. Украинцев сначала подвела самонадеянность, а потом, видимо, как у настоящих профи, взыграло ретивое. На сербов с черногорцами, безусловно, повлияла несуразная политическая ситуация с «разводом» их стран… А в остальном все нормально, все по делу.

— Йохан, ты меня жутко огорчил, отказавшись в связке с Гусом Хиддинком возглавить нашу сборную, предпочтя ей «Барселону». Чем вызвано твое решение и окончательно ли оно?

— Как выражаются юристы, к которым имею основание себя причислять, приговор окончательный и обжалованию не подлежит…

— Прости, что перебиваю: и что, Хиддинк так просто взял и отпустил?

— Без проблем. Сейчас мои функции сведены к минимуму. Поскольку в тактические планы главного тренера я не вмешиваюсь, больше занимаюсь созданием благоприятного психологического климата в команде. Так вот, я ездил уладить последние формальности по приемке дел у моего предшественника и земляка Хенка тен Кате, который в августе станет тренером «Аякса», и выслушать конкретные пожелания главного тренера «Барселоны», моего старого друга и некоторое время даже партнера по сборной Нидерландов Франка Райкаарда.

— Кажется, ты уже работал вместе с ним?

— Да, мы готовили нашу сборную к Евро-2000 и дошли с ней до полуфинала, завоевав «бронзу»… Так что причины моего выбора лежат на поверхности: я вернулся в клуб, с которым меня многое связывает, где провел с Йоханом Кройфом едва ли не лучшие годы моей жизни. Вернулся к другу и соратнику. Вернулся в амбициозную команду, всегда ставящую перед собой максимальные задачи… Извини, а что ждало бы меня в России?

— Постарался бы вернуть ее в высшее футбольное общество…

— А вы там были?

— Hе понял… А кто выиграл самый первый чемпионат Европы, трижды завоевывал «серебро», еще на одном был полуфиналистом, как и на чемпионате мира-1966? Кто выиграл Олимпиаду-1988, когда на Игры уже стали допускаться молодые профессионалы?

— Про европейские первенства начала 60-х можешь мне не трепаться. Сколько стран в них участвовало? И каких по классу — за исключением Испании, слабенькой тогда Франции да Югославии с Чехословакией? Первенство мира в Англии я уже смотрел полностью. Действительно, тогда у вас была симпатичная командочка, а мастерство Воронина, Численко, Шестернева, Хурцилавы, Поркуяна и, конечно, Яшина сомнений не вызывало. В Мексике тоже ничего себе сборная была: сужу как профи, поскольку и сам уже дебютировал в сборной Голландии. Правда, мы на то первенство не попали. Но ведь и вы ничего не добились. Дальше. Чемпионат Европы-72? Вам потрясающе везло до самого финала. В полуфинале бельгийцы от вас мокрое место оставили, но тот сумасшедший гол (наш защитник Анатолий Коньков точно пробил метров с 40 — и попал в «девятину». — И.Ф.) вывел вас в финал, где немцы и показали, чего вы стоите на самом деле…

— Но в 88-м на предварительном этапе мы «обули» твою хваленую сборную с Ван Бастеном и Гуллитом во главе, а потом и мощную Италию…

— И что? Чем закончился финал — помнишь? Откровенно: была ли у вас хоть одна мало-мальская возможность забить? То-то же… И потом: сборная страны, считающая себя членом мирового футбольного сообщества, не имеет права пропускать столько главных турниров ранга чемпионатов Европы, мира, а с некоторых пор и Олимпиад. Да, в Сеуле вы собрали классную команду. И куда она делась?

— Так ведь СССР распался, игроки разбежались по своим национальным «квартирам»: в Украину, Литву, Грузию, Казахстан, кто-то и в России остался. А большинство вообще уехало играть за рубеж.

— Что до того, что СССР перестал существовать, так неужели республикам бывшей Югославии было проще (их еще, если помнишь, по политическим мотивам вообще из европейского футбола на четыре года выкинули) или Чехии со Словакией? Однако словаки у вас в нынешнем отборочном цикле кровушки попили? А где Чехия? Где Сербия с Черногорией и Хорватия? Да где Украина, в конце концов? Все здесь, на чемпионате мира, пусть выступают и выступали по-разному. И где вы? Так что мне было ловить у вас?

— Но ты же проработал четыре года в Австралии. Неужели австралийские футболисты сильнее наших?

— Во-первых, действительно сильнее, что мы и доказали. А возьми такой фактор: сколько ваших футболистов выступает в ведущих европейских клубах?

— Один… Иван Саенко в Германии. Но еще недавно во Франции играли Семак и Сычев, в Англии — Смертин, в той же Германии — Бут, в Испании — Карпин и Мостовой, в Англии, Шотландии и Италии играл Канчельскис, есть кто-то у вас в Голландии, кто-то — в Швеции и Финляндии… Одни вернулись домой, другие просто «завязали» с футболом…

— Финляндия? Ты бы еще Кипр назвал или Мальту… А в принципе ты сам ответил на свой вопрос… У вас не наберется и пяти-шести футболистов нормального европейского класса… Так какой смысл мне у вас работать? Прозябать и испытывать стыд? Пойми, австралийцы звезд с неба не хватают, среди них, откровенно говоря, нет звезд, и на многое мы не рассчитывали. Вышли из группы, и Гусу памятник в Австралии поставят, хотя он от этой затеи отмахивается. Тут второй и главный момент важен. Мои подопечные — настоящие профессионалы, большинство поиграло в классных командах — английских, итальянских, испанских, немецких (некоторые и сейчас играют) — это тебе не Финляндия… У них менталитет другой. Для них наше с Гусом слово — закон. А как поведут себя русские, которые не уживаются ни с одним тренером и только по деньгам профи, а по отношению к делу — бездельники и лоботрясы, чистые аматеры (любители. — И.Ф.), которым только на лесной полянке мячик гонять?

— Но, Йохан, сборная Нидерландов тоже не всегда выходила в финальную часть чемпионатов Европы или мира, а если и выходила, то далеко не всегда праздновала успех… Как, например, и в этот раз.

– Это же спорт… Всякое может случиться. Но, посмотри, из европейских сборных за те годы, что я сам выступал за национальную команду, и за те, что пребывал уже на тренерской работе, то есть лет за 30 с лишним, мы, голландцы, по достижениям уступаем только немцам, опережая и Италию, и Францию, и Испанию, и Англию. Мы выигрывали настоящее европейское первенство, а не такое куцее, как вы в 1960-м. Мы несколько раз играли в финалах: как на Еurо, так и на World Cup. Так какое сравнение?

Или возьмем наших звезд и ваших… Опять же Яшин, опять же Воронин, опять же Численко, ну с натяжкой Бышовец… Безусловно, Блохин… Вне всяких сомнений, Дасаев и, пожалуй, Черчесов с Хариным и Овчинниковым… Пожалуй, Заваров, Литовченко и Протасов, Михайличенко, Карпин, Шалимов, Кирьяков, Мостовой в их лучшие годы, Канчельскис… Все! Причем почти никогда они не собирались все вместе, кроме упомянутого 88-го года, а значит, и не было мощного кулака, команды в полном смысле слова…

— Беланов?

— Дутая фигура, получившая «Золотой мяч» на безрыбье: в том 86-м в мире явно превалировали латиноамериканцы, в Европе почти не из кого было выбирать…

— Вернемся к разговору о сборной России. Ведь для чего-то Хиддинк согласился поехать в Россию и постоянно утверждает, что вернет нас в мировую элиту…

— Он просто еще не знает, что его ждет… И потом, Гус уже всем все доказал — и работой в лучших клубах мира, и в различных сборных, в том числе на прошлом чемпионате мира, и на этом. Ему нравится экспериментировать плюс он неисправимый оптимист. Представляешь, настолько заразился поездкой к вам, что даже здесь штудирует русский (теперь уже и со специально приглашенным преподавателем) и жену заразил: она тут как-то выразилась в том духе, что, дескать, поскорее бы вы вылетели из чемпионата и мы бы могли собираться в Россию…

— Это правда, что Игорь Корнеев, некогда обожаемый нашими фанами полузащитник, оказался на твоем месте в штабе Хиддинка с твоей подачи?

— Абсолютная правда. Я давно и хорошо знаю Игоря. Его уважают в нашем мире. Он и игрок был неплохой, техничный, хотя и мягковатый, и тренер, уже подающий надежды, что доказал работой в «Фейеноорде». Безусловно, ему пригодится отличное знание испанского, голландского, немецкого и английского. И вообще с интеллектом, с общей культурой у него все в порядке. Вот еще чего я не понимаю: как это ваши тренеры практически не владеют ни одним иностранным языком, да и в плане общечеловеческой культуры, образованности оставляют желать лучшего. Я тут как-то пообщался с Бородюком… Ну да, по-немецки он говорит довольно свободно, но совершенно примитивно да еще с постоянным то ли заиканием, то ли неумением подобрать нужное слово… Ужас… Как же он разговаривает с ребятами? Как будет доводить до их сведения установки Гуса? Только на Корнеева у вас и остается надежда…

Игорь ФЕЙН, обозреватель «Новой» (2006)

Финал, конечно, забавный у всей этой истории: сама “Новая” запрещена и даже ее сайт уничтожен, а российская сборная бессрочно исключена из мирового футбола. “Ничего не осталося, лишь тоска да печаль”.