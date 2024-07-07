 

Евро 2024: «Спартак» одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче

07.07.2024, 19:45, Новости дня
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Сегодня, 7 июля, московский «Спартак» провёл контрольный поединок с «Уфой».

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Павел Мелёшин, который отличился на 15-й минуте игры.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против «Динамо». Поединок запланирован на 12 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведет 21 июля — соперником станет «Оренбург».

Видеотрансляция матча Спартак Москва – Уфа

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Протокол игры  Спартак Москва1:0Уфа(1:0) Мелёшин Павел15'  Селихов АлександрГузиев ЕгорРябчук ОлегБабич Срджан 36' (Никифоров Максим ( 36') Тавареш ТомашЗиньковский АнтонУмяров НаильМедина ХесусПруцев ДанилДжебов АбдуллоМелёшин ПавелЗапасные: Виллиан ЖозеМаксименко АлександрВойцеховский РусланБорцов ДаниилПлотников ДаниилДанилов Александр  07 июля.

 


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