Евро 2024: «Спартак» одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, московский «Спартак» провёл контрольный поединок с «Уфой».

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Павел Мелёшин, который отличился на 15-й минуте игры.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против «Динамо». Поединок запланирован на 12 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведет 21 июля — соперником станет «Оренбург».

Видеотрансляция матча Спартак Москва – Уфа

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Протокол игры Спартак Москва1:0Уфа(1:0) Мелёшин Павел15' Селихов Александр•Гузиев Егор•Рябчук Олег•Бабич Срджан 36' (Никифоров Максим ( 36') •Тавареш Томаш•Зиньковский Антон•Умяров Наиль•Медина Хесус•Пруцев Данил•Джебов Абдулло•Мелёшин ПавелЗапасные: Виллиан Жозе•Максименко Александр•Войцеховский Руслан•Борцов Даниил•Плотников Даниил•Данилов Александр 07 июля.