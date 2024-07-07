 

Японский бизнесмен получил 10 лет тюрьмы за пальмовое масло в собачьем корме

07.07.2024, 19:33, Разное
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В Японии завершился суд над предпринимателем, который добавлял в собачий корм пальмовое масло. 58-летний Eсинори Тагава приговорён к 10 годам тюрьмы без права апелляции и выплате компенсаций всем владельцев домашних животных, которые пострадали от его продукции.

Согласно японской классификации, пальмовое масло относится к техническим веществам с классом токсичности №6 – его категорически запрещено добавлять в продукты питания, в том числе и для животных, но можно применять на производствах при условии соблюдения мер безопасности (ношение перчаток, ограниченная продолжительность контакта).

Адвокат предпринимателя во время суда делал акцент на двух вещах – во-первых, запрещённое вещество содержалось в продукции в сравнительно небольшой концентрации (1,6%), а во-вторых, его клиент сотрудничал со следствием и признал себя виновным. Сторона обвинения требовала максимально возможного срока (19 лет).

«Господин Тагава в 2018 году побывал в Африке и выяснил, что в наиболее бедных странах этого континента пальмовое масло используют в пищевой промышленности при производстве продуктов для людей. На этом фоне использование пальмового масла вместо растительного показалось ему допустимым, если говорить о кормах для животных. Мой клиент глубоко раскаивается в этом поступке и готов полностью компенсировать все реальные и потенциальные убытки», – пояснил защитник.

Суд префектуры Хоккайдо согласился с большинством доводов обвинения и задействовал статью о национальной продовольственной и биологической безопасности – она позволяет выносить приговоры, связанные с лишением свободы, без права обжалования. Это шестой случай её применения с момента введения в 2000 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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