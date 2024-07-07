 

Обзоры новых наушников Samsung начали появляться раньше их анонса

07.07.2024, 19:31, Разное
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Незадолго до запланированной на 10 июля презентации Galaxy Unpacked 2024 в Париже пользователю Reddit Plastic_Development1 удалось приобрести в магазине Walmart наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. По данным издания GSMArena, стоимость устройства составила 250 долларов США.

Модель Galaxy Buds 3 Pro отличается от предыдущих версий дизайном ножек, который стал схож с AirPods компании Apple. Однако нововведением стали светодиодные полосы по бокам, предположительно отображающие уровень заряда батареи. Пользователи имеют возможность изменять внешний вид этих полос через приложение Galaxy Wearable. По словам владельца, новинка более удобна в использовании и обладает более качественным шумоподавлением в сравнении с AirPods Pro.

Кроме того, наушники оснащены сенсорными панелями, позволяющими регулировать громкость и переключать музыку с помощью прикосновений. Функция Multipoint, обеспечивающая одновременное подключение к нескольким устройствам, по всей видимости, работает только с девайсами Galaxy.

Пользователь не уточнил время автономной работы Galaxy Buds 3 Pro. Однако, согласно недавним утечкам, новинка способна функционировать до 6 часов с включенным шумоподавлением и до 7 часов с выключенным.


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