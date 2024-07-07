Мнение: Была ли коррупция при Сталине, как Сталин земли раздавал и мнение Сталина про федерацию

1. Согласно распространённому мифу, при Сталине якобы всё было настолько строго, что при нём вовсе не было коррупции. Конечно же, это не так — коррупция одинаково процветает как при отсутствии наказаний, так и при чрезмерной их строгости. Более того, чрезмерная строгость проявлялась в основном к «врагам народа», тогда как классические коррупционеры чувствовали себя комфортно и безопасно.

Александр Дюков приводит в пример историю Азиза Азизбекова, сына одного из легендарных в советское время 26 бакинских комиссаров, зампреда Совмина Азербайджанской ССР и замначальника Главного управления тыла во время Войны (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):

…стали спрашивать, а что, Азизбеков во время войны воровал, может особняк построил?

Как в воду глядите, дорогие товарищи. Да, во время войны, и да, личный особняк.

«Азизбеков, согласно выводам Мехлиса, был виновен в присвоении участка (3,5 га), незаконном строительстве в 1943-1944 гг. личной дачи и коммерческой деятельности — продаже фруктов с участка по рыночным ценам торговым организациям республики с использованием своего служебного положения».

А служебное положение, напомню, было во время войны такое: начтыла Закавказского фронта, начальник Закавказской базы НКО, помощник начтыла Красной Армии.

О послевоенных оборотах личного с/х предприятия А.М. Азизбекова свидетельствует тот факт, что “за период с 1945 по 1947 г. только по выявленным в торговых организациях документам установлено, что Азизбеков продал через Дзержинский межрайпищеторг, Азкоопторг и артель “Коопларек” фруктов и овощей на 668,9 тыс. руб.”.

Средняя зарплата в 1945 г., напомним, составляла 442 руб., так что Азизбеков неплохой приработок имел.

И да, если вам интересно, расстреляли ли Азизбекова.

Нет.

Уволили, исключили из партии, поставили начальником управления Азавтотрактороснабсбыта.

Умер в 1966 г., похоронен с почестями на Аллее почётного захоронения в центре Баку – главном азербайджанском пантеоне.

Кстати, отец у будущего начтыла Закавказского фронта и зампреда совмина АзССР Азизбекова, как уже говорилось, был революционер, один из 26 бакинских комиссаров, выходец из неимущей семьи, владевшей нефтяными месторождениями и металлоплавильным заводом. Мать тоже была из неимущей семьи нефтяного миллионера Зарбалиева.

Да, ну и чтобы закончить – построенная в 1943-1944 гг. личная дача начальника Закавказской базы НКО, помощника начтыла КА генерал-майора А.М. Азизбекова. Вокруг еще 3,5 гектара садов + хозяйственные постройки. [См. заглавная картинка к посту.]

2. Неосталинисты указывают, что во время правления вождя наша страна достигла высочайшего территориального расцвета, присоединила много земель. Действительно, доля истины тут есть. Но, во-первых, территория Российской империи при последних царях была всё же больше. А во-вторых, большинство земель, которые были отвоёваны/завоёваны при Сталине, были присоединены не к РСФСР, а к другим республикам, а то и вовсе отданы соседним независимым государствам, так что после распада СССР нам, русским, мало что осталось. Вот что пишет об этом Модест Колеров (ссылка):



Гениальный СССР.

В 1920 и 1944 гг. отдал отвоёванную Польшу в управление полякам.

В 1918 отдал советскую Карелию в управление финнам.

В 1939 отдал отвоёванную Финляндию финнам.

В 1939 отдал завоёванные окраины Польши БССР, УССР и Литве.

В 1940 – Латвии.

В 1940 отдал Бессарабию МССР.

В 1945 отдал Подкарпатскую Русь УССР (о Крыме и Севастополе в 1954-м даже молчу).

В 1945 отдал две трети Восточной Пруссии Польше…

Действительно, от той же Восточной Пруссии более половины отошло Польше, несколько процентов Литве, и менее 40% досталось Российской Федерации. Мы даже не получили элекментарного сухопутного коридора в Калинград, который ох как пригодился бы нам после 1991 года.

3. Справедливости ради, Сталин вынужден был действовать в рамках той хрупкой, сшитой белыми нитками государственной модели, которую оставил после себя Ленин. Пусть, мол, будет союз самостоятельных, вплоть до права отделения, национальных республик, объединённых общей идей социализма. Сталин, полагаю, понимал ошибочность этого пути, но то ли не захотел свернуть с него, то ли не мог (хотя некоторые национальные автономии и республики при Сталине были свёрнуты, но создано их было куда больше, а прекращение совсем уж разнузданной дерусификации в середине 1930-х не привело к полному от неё отказу).

Вот что Сталин писал в марте 1917 года о (тогда ещё) планах федеративного устройства России (ссылка):



“Тенденция развития идет не в пользу федерации, а против нее. Федерация есть переходная форма.

И это не случайно. Ибо развитие капитализма в его высших формах и связанное с ним расширение рамок хозяйственной территории с его централизующими тенденциями требуют не федеральной, а унитарной формы государственной жизни.

Мы не можем не считаться с этой тенденцией, если не беремся, конечно, повернуть назад колесо истории.

Но из этого следует, что неразумно добиваться для России федерации, самой жизнью обреченной на исчезновение…

Для того, чтобы превратить Россию в федерацию, пришлось бы порвать уже существующие экономические и политические узы, связывающие области между собой, что совершенно неразумно и реакционно”.