NYT – из-за невнятной речи Джо Байдена Белый дом теперь правит итоговые стенограммы интервью

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В текстовую расшифровку интервью Джо Байдена закралась досадная ошибка из-за недостаточно чёткой речи главы США. The New York Times сообщает, что Белому дому пришлось просить телеканал внести правки в стенограмму интервью. Газета добавляет, что новое происшествие снова поднимает вопрос о физическом состоянии американского президента.



AP

По просьбе из Белого дома телеканал ABC внёс правки стенограмму пятничного интервью Джо Байдена, пишет The New York Times. Речь идёт о фрагменте из конца интервью американского президента, в котором он рассказывает о том, как он прореагирует, если проиграет выборы Дональду Трампу.

В оригинальной стенограмме, распространённой телеканалом сразу после интервью в пятницу, президент США говорил: «Я буду чувствовать так, как будто я выложился по полной и проделал самую лучшую работу, насколько я могу, вот о чём идёт речь». После сообщения из белого дома «самая лучшая работа», однако, была заменена на «сделал работу настолько хорошо, насколько я могу». В обновлённом варианте фраза звучит: «Я буду чувствовать так, как будто я выложился по полной и сделал работу настолько хорошо, насколько я могу, вот о чём идёт речь».

The New York Times указывает, что «слова г-на Байдена в тот момент интервью было трудно разобрать, и они допускали некоторую степень интерпретации», на которую и указали в Белом доме. После этого и другим изданиям, ссылавшимся на интервью Джо Байдена для ABC, пришлось вносить правки в свои материалы.

Американская газета отмечает, что «в момент особой политической опасности для господина Байдена и широко обсуждаемого вопроса его физического и психического здоровья практически каждое слово, произносимое им на публике, особенно в незапланированной обстановке, подвергается изучению под микроскопом».