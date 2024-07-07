Nike прекращает поддержку кроссовок Adapt BB с автоматической шнуровкой

Корпорация Nike пишет о прекращении поддержки кроссовок Adapt BB с функцией автоматической шнуровки. Несмотря на коммерческий успех модели, компания приняла решение отказаться от выпуска новых моделей в рамках линейки Adapt.

Начиная с 6 августа 2024 года функционал приложения, позволявшего контролировать шнуровку и подсветку кроссовок через смартфон, станет недоступен. Владельцы Adapt BB смогут управлять системой вручную с помощью кнопок, расположенных на обуви. Они обеспечат включение/выключение “умной” системы, регулировку шнуровки, проверку уровня заряда аккумулятора и сохранение предварительных настроек.

Эксперты отмечают, что решение Nike отключить приложение демонстрирует сложности, связанные с разработкой “умной” одежды. В отличие от смартфонов, срок службы обуви и предметов одежды может исчисляться десятилетиями, даже после прекращения их производства.

По предположению специалистов, Nike мотивировали отключение серверов приложения экономией средств, так как Adapt BB более не поступают в продажу. Модель Adapt BB стала коммерческим продолжением линейки Nike Mag, выпущенной в 2011 году в честь фильма “Назад в будущее”. Стоимость кроссовок Adapt BB составляла $350.