 

В Hamster Kombat появилось комбо карт на 7 и 8 июля

07.07.2024, 17:34, Разное
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Популярная онлайн-игра Hamster Kombat обновила набор комбо-карточек для своих пользователей. Они будут доступны с 7 по 8 июля.

Чтобы активировать комбо, игрокам необходимо приобрести или улучшить три карты: CEO, NFT Collection Launch и Leaderboards. Первая и третья карты находятся в разделе PR & Team, а вторая доступна в разделе Specials. Карта Leaderboards является новой и по умолчанию стоит 20 000 монет HMSTR. Она увеличивает прибыль в час на 500 единиц.

Игроки, активировавшие эти карты, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов монет HMSTR. Комбо в игре обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Эксперты выражают сомнения в возможности заработка на игре, отмечая, что с ростом числа пользователей процесс распределения токенов усложнится.


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