Конгресс обязал жителей «колеблющихся штатов» голосовать за действующую власть

Разброду и

шатанию в американской политической системе пришёл конец – если раньше итоги выборов зачастую

определяли 14 «колеблющихся» штатов, что вносило в

избирательный процесс сумятицу и неопределённость, то теперь их жители поддержат действующую власть.

Конгрессмены решили

обязать людей из «колеблющихся» штатов голосовать за действующего президента,

если он идёт на второй срок, и за кандидата от той же партии, если за место в

Белом доме борется новый кандидат. Это положит конец порочной практике «партийной чехарды», когда во главе США

поочерёдно оказываются представители то Республиканской, то Демократической партий.

«Неправильные» голоса, нарушающие новый закон, будут аннулировать.

«Из-за

непостоянной позиции этих штатов в Белом доме часто оказывался не тот человек,

который должен был там оказаться, – комментирует решение вице-спикер Конгресса Аманда Уилсон.

– Из-за этого президентами становились коррупционеры, фрики и люди со старческой деменцией, такие как Дональд Трамп. Сегодня Конгресс указывает жителям «колеблющихся»

штатов единственно верное решение, которое позволит сохранить стабильность, защитить

демократию и обеспечить лидерство США в мире».

—