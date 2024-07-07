Рупор кремлевской пропаганды: Нигерский уран

Об уходе урановой компании GoviEx из Нигера

Вслед за французской компанией (https://t.me/rybar/61031) Orano, власти Ниамея также потребовали (https://www.newsfilecorp.com/release/215483/GoviEx-Uranium-Provides-Update-on-Madaouela-Project) ухода канадской GoviEx с месторождения Мадауэла. Рудник вблизи Арлита был во владении фирмы с 2007 года и в последние годы в него вкладывали все больше средств.

Руководство GoviEx заявило, что данное решение якобы не соответствует процедуре отзыва, предусмотренной применимым горным кодексом. И поэтому они будут предпринимать попытки вернуть права на добычу ресурсов.

🔻И тут же стоит рассмотреть разницу между уходом канадцев и французов с урановых месторождений:

▪️В Orano были готовы к уходу из Нигера, что по большей части связано с повышенными финансовыми затратами.

Предпосылкой послужил 2011 год, когда спрос на атомное сырье в большей части Европы начал падать, поскольку правительства стран ЕС начали делать ставку на «зеленую» энергию. Во Франции же не смогли отказаться от АЭС, составляющих 85% энергодобывающей промышленности. Однако продавать сырье третьим странам было уже не так выгодно.

Поэтому вскоре встал вопрос о рентабельности проекта, ведь огромные затраты на разведку урановых месторождений за неимением покупателя могут не окупиться.

А в сочетании этих трендов с антиколониальным подъемом в Сахеле, который начался с конца прошлого десятилетия, такие инвестиции влекли еще и огромные риски. После переворота в июле прошлого года эти опасения стали реальностью, новое правительство явно заявило о намерении национализировать проекты по добыче полезных ископаемых.

Потому в Париже, оценив объективные экономические сложности вместе с политической повесткой, не стали бороться за право вернуть урановые месторождения, ограничившись обвинениями (https://t.me/rybar/61031) в адрес России.

▪️С GoviEx же все проще — канадские компании (подконтрольные крупнейшим западным ТНК и инвестфондам) успешно до сих пор работают в соседнем Мали и Буркина-Фасо. Потому шаги, проявленные руководством Нигера оказались для них неожиданностью.

Экономические перспективы, в отличии от французских, были шире. В Канаде налажен экспорт атомного сырья в США, где явно не собираются отказываться от АЭС. Чего стоит только активная закупка американцами урана в России.

Потому канадцы готовы еще бороться за право добычи на месторождении. Правда перспективы у них сомнительны.

❗️Вслед за этими действиями руководства Ниамея, отечественным компаниям стоит, как минимум, не упускать из виду покинутые рудники и оценить рентабельность проектов.

Вероятно, некоторые опасения насчет возможных издержек не позволили руководству Росатома оперативно заявить о желании работать на месторождениях. Но на фоне тенденции роста цен на уран, экономическая выгода при наличии перспективных покупателей в Азии может быть в разы больше вложений.

@rybar – цинк

Cтоит отметить, что Нигер, Мали и Буркина-Фасо давеча объединились в военно-политическую конфедерацию для защиты от внешних угроз. На территории образования проживает 70 млн. человек.

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