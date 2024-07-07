LG снижает затраты на производство аккумуляторов для электромобилей на 30%

В условиях высокой конкуренции на рынке тяговых аккумуляторов для электромобилей LG Energy Solution планирует внедрить сухую технологию покрытия электродов к 2028 году, что позволит снизить затраты на производство на 17-30%.

Инновация является более экологичной и энергоэффективной по сравнению с традиционным мокрым методом. Помимо LG, над улучшением технологии покрытия электродов работают Samsung и Volkswagen. LG Energy Solution планирует запустить пилотный проект в четвертом квартале этого года, а полномасштабное производство – в 2028 году.