 

LG снижает затраты на производство аккумуляторов для электромобилей на 30%

07.07.2024, 16:35, Разное
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В условиях высокой конкуренции на рынке тяговых аккумуляторов для электромобилей LG Energy Solution планирует внедрить сухую технологию покрытия электродов к 2028 году, что позволит снизить затраты на производство на 17-30%.

Инновация является более экологичной и энергоэффективной по сравнению с традиционным мокрым методом. Помимо LG, над улучшением технологии покрытия электродов работают Samsung и Volkswagen. LG Energy Solution планирует запустить пилотный проект в четвертом квартале этого года, а полномасштабное производство – в 2028 году.


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