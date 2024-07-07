Мнение: У россиян нет общих ценностей

И вообще нет ценностей

Любопытная табличка, которую я взял из Телеграма Паши Пряникова. Пишет, что это свежий мониторинг Института социологии РАН, апрель 2024 года. Хотя тут, как видите, данные начиная аж с 1995 года. Что здесь интересно? Тот же Паша предлагает обратить внимание на первую четверку самых популярных (то есть наиболее упоминаемых россиянами) ценностей. Да, исследование-то на самом деле – именно о ценностях.

И да – первая четверка действительно впечатляет, и даже, возможно, заставляет бессильно скрипеть зубами “идеологов” нынешнего режима от Дугина до Маррдана. Шутка ли, такой набор: мир-справедливость-закон-права человека! Абсолютно либеральный список, разве что “справедливость” немного выбивается. Но все равно – ни тебе кровожадности, ни оскаленных клыков, ни фанатизма, ни, даже извините, патриотизма. мы видим вполне человеческий набор ценностей нормального человека – как будто и не в России спрашивали. Значит, можно успокоиться?

Однако я бы обратил внимание на другую особенность этой таблицы – на разброс и величину “пиковых значений”. И мы тогда увидим отчетливую тенденцию с течением времени, с 1995 года и далее: чем дальше, тем более эти шкалы ценностей размываются, а пики уменьшаются. Если в 1995 самая упоминаемая ценность набирала 44% (с натяжкой, но близко к половине), то сейчас максимальная имеет только 30% (менее трети).

Что это означает? Получается, что вся ценностная картина в обществе “сглаживается”, а общих, разделяемых большинством ценностей и так-то не было ни одной, но сейчас о них и вовсе говорить не приходится. Эта четверка (мир-справедливость-закон и права) – это тоже ценности сугубого меньшинства. А для большинства (более двух третей населения) никаких ОБЩИХ ценностей вообще нет.

Картинка, на самом деле – просто ужасающая. На чем, спрашивается, сплачивать данное собрание индивидуумов, населяющее обширную территорию РФ? Их ведь на самом деле НИЧТО не объединяет. Какую цель им предложить? У них нет общих ценностей, а значит, не может быть и общей цели.

Трем из четырех опрошенных нахрен не нужен закон, более 80% равнодушны к правам человека, государственность не нужна 85%, но и свобода ни к чему 87%. Равно как все 90% плевать хотели на “нравственность”.

Возможно я, как социолог-практик, смотрел на эту таблицу, в отличие от Паши, слишком конкретно, исходя из вопроса “как с этой массой работать”. Но я смотрю – и не вижу как.

Им ничего не надо. Могут копать, могут не копать. Всё.