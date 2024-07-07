Рупор кремлевской пропаганды: О выборах в Британии

О выборах в Британии

По британским выборам – крупными штрихами:

Это никакая не историческая победа одних и не историческое поражение других. Лейбористы набрали примерно столько же в абсолютных цифрах, сколько в 2019, и меньше, чем во времена лейбористов-премьеров. Специфика избирательной системы (1-е место в одномандатном округе забирает победу независимо от %) создает интересные математические кунштюки. Например, «стоимость» одного полученного мандата в голосах: для лейбористов это 25 тыс. голосов, для консерваторов – 60 тыс., а для Reform UK Фараджа – миллион избирателей. Так партия с 30% голосов получает больше двух третей мандатов.

Сценарий «идеального шторма» для консерваторов не реализован. Более того, если бы не спойлер в лице Фараджа – они могли бы еще и зацепиться за первое место, если (небезосновательно) предположить, что за его партию голосовали недовольные сторонники консерваторов.

Личный рейтинг Стармера – 22%, антирейтинг – 60%. Он хоть в своем округе и выиграл, собрал в 2 раза меньше голосов чем в 2019. Происходящее – что угодно, кроме «звездного начала» лейбористского правления в результате сенсационной и разгромной победы.

Почему Стармера не любят даже те, кто голосует за лейбористов?

Потому что он весьма условный лейборист по убеждениям, предложениям и предлагаемым решениям. Он чиновник. И превратил лейбористов – партию с традиционно сильным левым крылом, партию официальных партнерств с профсоюзами, партию позиционировавшую себя как «партию простого человека» – в «тори для небогатых».

Партнерские отношения с профсоюзами разорваны по большей части официально, тысячи левых активистов и просто людей левых убеждений изгнаны из партии, вместо опять же традиционных отношений с мусульманской общиной, подарившей лейбористам мэра Лондона Садика Хана – поддержка Израиля во всех его искрометных начинаниях последних 8 месяцев.

На кого он ориентируется? Чиновничество, корпоративные служащие, те, кто в «милорды» не пробивается по происхождению, но имеет о себе достаточно высокое мнение, чтобы на черную кость сверху плевать. Для них написана и партийная программа. Основной партнер новых лейбористов – бизнес. Раз самый «зарабатывающий» бизнес Британии – Сити, то в особой поддержке нуждаются банки, инвестфонды и прочие насельники офисов в центре Лондона. Декарбонизация – в приоритете, рабочие места пропадают – ну и черт с ними. Надо просто облегчить регистрацию и получение разрешения на строительство новых ветряков – и порядок. Госрасходы растить нельзя, доходы врачам-учителям могут вырасти только, если вся страна внезапно разбогатеет. «Скажите, Кир, а почему менеджеру из Сити можно премию, а медсестре из Мидлсбро – нельзя?» – «Вон из партии, проклятый левак!». Никакого роста налогов на богатых. Ничего вообще, что хоть как-то коррелировало бы с традиционными левыми или левоцентристскими предложениями в Англии или Европе.

Международка – под стать. Присутствуют все актуальные повестки без критики или пусть лояльного, но хоть чуть-чуть альтернативного осмысления. За – Израиль, Украину, зеленую повестку, рост военных расходов. Можно быть абсолютно уверенным, что, если демократы удержат власть в США, то более лояльного и преданного члена их клиентелы в мире не будет. А если придет Трамп, то Стармер приложит максимум усилий, чтобы и этот извод «атлантического партнерства» обслужить по полной.

Вместо резюме. Без особых натяжек можно сказать, что экономическая программа Стармера в чем-то даже более «правая», чем предложения тори. Консерваторы знали, что не выиграют, поэтому обещали смелей, чем он.

Так как основными вопросами британских избирателей остаются экономические и социальные – доходы, стоимость жизни, качество здравоохранения и других социальных сервисов – ждем осени и протестов с лозунгами «Сдохни, Стармер!». Ставка Сунака в логике «раньше сядешь – раньше выйдешь» оказывается верной – чем быстрее передать таким лейбористам рычаги управления, тем быстрее консерваторы вернутся. А там глядишь и что-нибудь само собой наладится в мировом масштабе и дела на лад пойдут.

https://t.me/glebsmith77/182 – цинк

Как-то так, да – решительных изменений во внешней политике вряд ли стоит ожидать, так же как и кардинального решения нарастающих социально-экономических проблем внутри самой Британии.

—