 

Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» работает над закрытием трансфера форварда

07.07.2024, 15:50, Новости дня
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«Манчестер Юнайтед» продолжает работу на летнем трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах The Athletic, «красные дьяволы» сейчас работают над закрытием перехода нападающего Джошуа Зиркзее из итальянской «Болоньи».

Отмечается, что «красные дьяволы» уже договорились об условиях личного контракта с Зиркзее, а также по агентскому вознаграждению.

Ранее появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить за 23-летнего Зиркзее 40 миллионов евро.

Добавим, что в 58 матчах за «Болонью» Джошуа Зиркзее забил 14 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.


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