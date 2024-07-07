 

МИД РФ напомнил Казахстану о праве байконурцев на самоопределение в случае отказа от продления договора аренды

07.07.2024, 15:33, Разное
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МИД России отреагировал на сообщения СМИ о том, что Казахстан планирует сдать город Байконур с одноименным космодромом в аренду Китаю.

Нынешний договор с Москвой истекает в 2025 году, а о том, стоит ли его продлевать, в Астане существуют разные мнения. В пресс-релизе министерства говорится: продление договора будет отвечать интересам обеих сторон, в том числе интересам народа Казахстана. Эту идею, подчёркивают дипломаты, поддерживают в первую очередь сами жители Байконура.

– Нет никаких объективных причин, которые могли бы воспрепятствовать продлению аренды, помимо провокационных выпадов отдельных лиц, которые в интересах третьих лиц действуют во вред своему народу и долгосрочным перспективам своей страны. Их позиция не должна рассматриваться или тем более учитываться на официальном уровне, – говорится в коммюнике.

Однако в том случае, если «провокации возымеют успех» и продление договора аренды будет поставлено под сомнение, правительству соседней страны следует помнить о гарантированном ООН праве наций на самоопределение, подчеркнули в МИД России.

– Байконурцы могут не принять инспирированные извне провокационные шаги, нацеленные на разрушение добрососедских и конструктивных отношений Республики Казахстан с Российской Федерацией. Если жители региона обратятся за помощью и защитой, российская сторона рассмотрит это обращение в порядке, основанном на базовых принципах международного права, и примет объективное решение, исходя из гуманитарных целей и необходимости защиты простых людей от последствий безответственных решений отдельных политиков, – заключили дипломаты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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