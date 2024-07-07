Мнение: Почему растёт спрос на газ в Индии, рекордные поставки нефти и рекордное энергопотребление в России

1. Мы привыкли к тому, что самый высокий спрос на газ, равно как и на прочее топливо, обычно зимой, когда надо топить. Однако в южных странах типа Индии, похоже, всё наоборот, ведь там топить не нужно, а нужно охлаждать и кондиционировать (ссылка):



Изнуряющая жара и политическая ситуация способствуют резкому росту использования газовой энергии в Индии, при этом импорт СПГ по прогнозам резко вырастет в ближайшие два года, спрогнозировали представители отрасли.

По данным Grid India, выработка электроэнергии на газе в стране удвоилась в апреле и мае до 8,9 млрд кВтч по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2023 году более 75% выработки электроэнергии в Индии приходилось на уголь, тогда как в последние годы на долю газовых электростанций приходилось лишь около 2%, в основном из-за высокой стоимости газа по сравнению с углем.

В мае доля угля упала до 74% по сравнению с 75,2% за тот же месяц прошлого года, тогда как доля газа почти удвоилась до 3,1% с 1,6%.

Положение о ЧС, призванное заставить простаивающие газовые электростанции работать во избежание отключений электроэнергии во время 43-дневных федеральных выборов, завершившихся на прошлой неделе, также привело к увеличению потребления газа, поскольку отключения электроэнергии исторически были ключевым вопросом выборов.

Ожидается, что в финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года, производство газовой электроэнергии в Индии вырастет на 10,5% после роста на 35% в предыдущем году.

Чтобы удовлетворить этот спрос, импорт СПГ увеличился в мае до самого высокого уровня с октября 2020 года, как показали данные аналитических компаний LSEG и Kpler, несмотря на то, что мировые цены выросли в пять раз по сравнению с минимумами 2020 года, вызванными пандемией.

Спрос на СПГ в Индии, четвертом по величине импортере топлива в мире, увеличится на 19% в 2024 году, при этом прогнозируется, что импорт достигнет более 28 млн метрических тонн в 2025 году по сравнению с 22,1 млн тонн в 2023 году.

2. Доставлять наш газ в Индию пока ещё сложновато и не настолько рентабельно, как в некоторые другие страны. А вот с поставками нефти в Индию всё в порядке (ссылка):



Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн баррелей в сутки. Согласно данным аналитиков Kpler, показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.

При этом в целом импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю наблюдений — 2,13 млн б/с, что эквивалентно отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта. Выше он был только в мае 2023 года, в котором составил 2,15 млн б/с.

В то же время импорт дальневосточных сортов нефти из России (ESPO и Sokol), возобновившийся после небольшого перерыва, остается ниже, чем в среднем в 2023 году.

В июне поставки ESPO в адрес индийских НПЗ составили 103 тыс. б/с, а Sokol — 51 тыс. б/с против в среднем 107 тыс. и 152 тыс. б/с соответственно в те месяцы, в которых в 2023 году велись поставки.

3. Впрочем, в нашей северной России ситуация похожа на то, что мы видим в жаркой южной Индии. Из-за жары энергопотребление растёт, а вовсе не падает (ссылка):

[2 июля] Три российские объединенные энергосистемы обновили летние рекорды потребления на фоне экстремально высоких температур, сообщил “Системный оператор” в своем канале в Telegram.

Речь идет об Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра – рост на 1,38 ГВт к предыдущему рекорду, до 32,82 ГВт, а также об ОЭС Северо-Запада (рост на 113 МВт, до 10,87 ГВт) и ОЭС Сибири (рост на 1,42 ГВт, до 25,85 ГВт).

Кроме того, оператор выделил и локальные обновления максимумов потребления в 17 регионах. В частности, в Москве и Московской области максимум прирос на 1,21 ГВт, до 15,78 ГВт, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 101 МВт, до 5,8 ГВт, в Иркутской области – на 536 МВт, до 7,39 ГВт.

Как уточняется в сообщении ОЭС Центра, “в энергосистеме г. Москвы и Московской области летний максимум потребления мощности зафиксирован в 14.00”. “Потребление мощности энергосистемы составило 15780 МВт, что на 1212 МВт выше летнего максимума в предыдущий период экстремально высоких температур, зафиксированного 07 августа 2023 года в 16:00”, – подсчитали в филиале оператора.

“Как отмечают эксперты “Системного оператора”, текущие показатели максимальных летних значений потребления мощности могут быть превышены еще не один раз”, – заключается в сообщении ОЭС Центра.