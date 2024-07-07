Уязвимость в Apple Vision Pro позволяла пугать людей пауками и мышами

Компания Apple устранила уязвимость в гарнитуре виртуальной реальности Vision Pro, позволявшую веб-сайтам отображать реалистичные изображения насекомых и животных, вызывавшие испуг у пользователей.

Уязвимость была связана с браузером Safari, встроенным в устройство. При открытии определенных веб-сайтов через очки Vision Pro браузер мог настроить показ пугающих изображений. Хотя уязвимость не представляла прямой угрозы, внезапное появление крупных и движущихся изображений пауков, летучих мышей и других животных, а также резких звуков, могло вызывать страх и дискомфорт.

Любой веб-сайт мог быть настроен таким образом, чтобы он отображал различный контент для разных устройств, включая смартфоны, компьютеры и шлемы AR/VR.

Уязвимость была обнаружена в феврале 2023 года независимым исследователем информационной безопасности Райаном Пикреном. После уведомления специалистов Apple компания устранила уязвимость в июньском обновлении операционной системы visionOS 1.2.