 

Уязвимость в Apple Vision Pro позволяла пугать людей пауками и мышами

07.07.2024, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Apple устранила уязвимость в гарнитуре виртуальной реальности Vision Pro, позволявшую веб-сайтам отображать реалистичные изображения насекомых и животных, вызывавшие испуг у пользователей.

Уязвимость была связана с браузером Safari, встроенным в устройство. При открытии определенных веб-сайтов через очки Vision Pro браузер мог настроить показ пугающих изображений. Хотя уязвимость не представляла прямой угрозы, внезапное появление крупных и движущихся изображений пауков, летучих мышей и других животных, а также резких звуков, могло вызывать страх и дискомфорт.

Любой веб-сайт мог быть настроен таким образом, чтобы он отображал различный контент для разных устройств, включая смартфоны, компьютеры и шлемы AR/VR.

Уязвимость была обнаружена в феврале 2023 года независимым исследователем информационной безопасности Райаном Пикреном. После уведомления специалистов Apple компания устранила уязвимость в июньском обновлении операционной системы visionOS 1.2.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Конец сулила не цыганка, а ведунья баба Ванга

07.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Микрорайон “Канал” в Часов Яре после боев

07.07 / Ассоциация кинологов утвердила переименование далматина

07.07 / Мнение: Две трети олигархов девяностых уже ушли

07.07 / Могут ли женщины легче переносить боль, чем мужчины?

07.07 / Туз пентаклей открывает новые дороги, связанные с благополучием: Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2024 года

07.07 / В Италии рассказали о планах на торговлю с Россией

07.07 / Лукашенко рассказал, как придумал BRICS

07.07 / Доктор назвал овощи для снижения веса

07.07 / AnTuTu: Realme GT 6T – самый мощный бюджетный смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика