Конец сулила не цыганка, а ведунья баба Ванга

Интересно, чего ради на Западе вспомнили про «балканского Нострадамуса», то бишь бабу Вангу? Мало им своих пророков и предсказателей, коих нынче развелось, прям как гуталину на той самой гуталиновой фабрике, которую рекламировал кот Матроскин?

Видно не сбываются пророчества современны экстрасенсов, а так хочется выяснить точную дату конца человечества! Ну а бабой Вангой столько всего предсказано, что и на эту тему что-нибудь да найдется.

А потому покойная болгарская ясновидящая, ушедшая из жизни более четверти века назад, по сей день вызывает ажиотаж своими пророчествами. Считается, что те те продолжают сбываться в реальной жизни. Несмотря на то, что Ванга потеряла зрение еще в детстве, она с ужасом предвидела множество глобальных событий, например, сбылись такие предсказания, как теракты 11 сентября и даже брексит, ставший для британцев доказательством возможностей ведуньи.

Ее последнее и очень тревожное предсказание о наступлении конца света в 5079 году, сделанное, разумеется, до ее смерти в 1996, может стать плохим предзнаменованием для всех на Земле. Ванга утверждает, что ближе к концу произойдет космическое событие «невообразимых масштабов», а в 2025 году в Европе разразится крупный конфликт, который приведет к «значительному сокращению» населения континента.

Судя по ее пророчеству, до конца человечества еще очень далеко, но его начало уже не за горами. Его-то баба Ванга и наметила на 2025 год.

Кроме того, она утверждала, что в 2028 году люди полетят на Венеру, а в 2033 растают полярные льды, что вызовет огромное повышение уровня моря. Каким-то образом все это приведет к возрождению коммунизма в 2076 году, ну а контакт с инопланетянами произойдет в 2130 — чуть больше, чем через век.

Затем, если вам этого недостаточно, в 2170 году случится глобальная засуха, когда-то потом будет война с Марсом, и в итоге в 3797 году — уничтожение Земли. Но не бойтесь, к тому времени мы все уже переселимся на другие планеты.

Так что полная гибель человечества наступит только через 1200 лет после этого, что, безусловно, должно всех немного успокоить…

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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