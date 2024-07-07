 

Ассоциация кинологов утвердила переименование далматина

07.07.2024, 13:33, Разное
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Всероссийская ассоциация кинологов утвердила переименование 19 пород собак путём русификации названий.

УсольскаяНаиболее известной из них считается «далматин» – порода, выведенная в Хорватии и получившая своё название в честь исторического названия местности на Балканском полуострове.

В пресс-релизе организации отмечается необходимость импортозамещения уже имеющихся пород собак, а также присвоения некоторым из них названий, содержащих незаимствованные русские слова. По итогам заседания президиума организации были утверждены следующие переименования: немецкий дог – калужская борзая, английский мастиф – половецкий мордач, стаффордширский терьер – владимирский длинноух, кане-корсо – черныш.

Внешний вид далматина и особенность региона происхождения породы затруднили задачу экспертам, но один из них сделал смелое предложение, которое в итоге и было принято.

– Мой родной город Усолье-Сибирское славится своей химической промышленностью и соответствующей экологией. У горожан часто появляются характерные пятна на коже, чем-то напоминающие пятна далматина, – сказал он.

Согласившись с выводами оратора, кинологи присвоили породе новое имя – «усольская».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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