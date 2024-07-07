Мнение: Две трети олигархов девяностых уже ушли

Читатели пишут: «российский список Форбс сейчас не сильно отличается от такового в конце 1990-х. Тогдашние воры и сегодняшние созидатели — это одни и те же люди».

Давайте проверим. Лихие девяностые — это примерно с начала 1992 и до осени 1998, то есть с распада СССР и до валютного кризиса 1998 года. Я не могу назвать этот период хаоса капитализмом, даже диким, так как капитализм подразумевает защиту права собственности, а с защитой права собственности дела тогда обстояли крайне неважно. Настоящий капитализм, пусть и несколько диковатый поначалу, начался у нас в конце 1998, когда новая экономическая формация более-менее устаканилась, и законы худо-бедно заработали.

Первый список богатейших людей России Форбс опубликовал в 1997. К сожалению, мне не удалось найти оригинальный номер журнала от мая 1997, однако вот начало перечня того периода (ссылка):

1. Борис Березовский — $3 млрд.

2. Михаил Ходорковский — $2,4 млрд.

3. Вагит Алекперов — $1,4 млрд.

4. Рем Вяхирев — $1,4 млрд.

5. Владимир Потанин — $700 млн.

6. Владимир Гусинский — $400 млн.

Сравним с 2024 годом.

1. Борис Березовский. Советский инженер-математик. Активно занимался политикой все девяностые, но с приходом Путина был отодвинут от принятия решений. После ряда неудачных авантюр погряз в уголовных делах и судебных разбирательствах, был признан виновным во множестве серьёзных преступлений, на протяжении многих лет деятельно пытался организовать в России оранжевую революцию. Жил в Англии, традиционно терпимой ко всем нашим врагам, вконец отчаялся и разорился. В 2013 переосмыслил свою жизнь и написал покаянное письмо в Кремль с просьбой разрешить вернуться в Россию, но покинуть Британию не успел: вскоре после отправки рокового письма был найден повешенным в ванной комнате своего дома. Британские полицейские заявили, что видят явное самоубийство, однако нанятые родственниками Березовского независимые криминалисты указывали на признаки насильственного удушения.

2. Михаил Ходорковский. Советский инженер, нефтяник, комсомольский вожак. Занимался банковской деятельностью, потом приватизировал ЮКОС. В 2003 начал готовить государственный переворот в России, скупая оптом депутатов от КПРФ. После тщательной налоговой проверки был признан виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и прочих преступлениях. Отсидел 10 лет, был помилован Путиным в 2013, после чего немедленно уехал за рубеж и обосновался в Швейцарии, как Владимир Ильич. Ленинскую линию господин Ходорковский продолжает и в делах — курирует несколько крупных проектов по организации прозападной революции в России.

3. Вагит Алекперов. Советский инженер, нефтяник, под конец советской эпохи — заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В апреле 2024 возглавил список самых богатых россиян с состоянием в 28 млрд долларов. Главный актив господина Алекперова — нефтяная компания Лукойл, которую миллиардер возглавлял на протяжении 30 лет и покинул в 2022 из-за введённых против него американцами санкций. Сейчас Вагиту Алекперову 73 года. После возвращения Крыма он покупал виноградники на полуострове; там же, в Крыму, предпочитает и отдыхать. Увлекается нумизматикой, болеет за «Спартак», владельцем которого, по слухам, и является.

4. Рем Вяхирев. Советский инженер, нефтяник, при Горбачёве — заместитель министра газовой промышленности СССР. В 1992 возглавил Газпром, которым управлял 9 лет, пока не ушёл в отставку в 2001 году. В нулевых был фактически на пенсии, жил в своём поместье под Москвой. В 2005 был исключён из списка богатейших людей России. Скончался в 2013 в возрасте 79 лет.

5. Владимир Потанин. Советский инженер, международник. После распада СССР занимался внешней торговлей, банками, залоговыми аукционами. Главный его актив — Норильский никель, перспективная компания, немного акций которой есть и у меня. Главной проблемой Норникеля, на мой взгляд, является бесконечный конфликт между двумя собственниками, Потаниным и Дерипаской. Сейчас, в 2024, я бы класть себе в портфель Норникель уже не стал, однако продавать акции я не люблю, так что раз есть, пусть лежит… В общем, у господина Потанина всё в порядке, состояние — 31 млрд долларов. Он довольно молод, 63 года, так что ещё лет 12 активного управления бизнесом у него наверняка впереди.

6. Владимир Гусинский. Пытался выучиться на советского инженера, но был отчислен и пошёл в режиссёры. В 1997, на момент выпуска того самого рейтинга Форбс, был медиамагнатом, управлял НТВ, ТНТ, «Эхом Москвы» и некоторыми другими крупными СМИ. Был арестован в 2000 году по обвинению в мошенничестве, продал свои СМИ Газпрому за 770 млн долларов, вышел из тюрьмы и покинул Россию. Некоторые считают, что уголовное дело было сугубо политическим: господин Гусинский пытался влиять на власти через подконтрольные ему медиаресурсы, что категорически не нравилось Кремлю. За рубежом Гусинский отошёл от политики, восстановил отношения с Россией и даже продолжил бизнес с русскими федеральными телеканалами, продавая им контент. Сейчас господину Гусинскому 71 год, и в новостях его фамилия появляется редко: равноудалённый олигарх живёт за рубежом и старается избегать публичности.

Подведу итог

Как бы мы ни относились к периоду хаоса лихих девяностых, его итоги не были зафиксированы навечно. Половина вышеупомянутой шестёрки полезла в политику, проиграла (в том числе финансово) и была вынуждена уехать из России. Ещё один пересёк за прошедшие четверть века известную библейскую черту: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Из шести богатейших людей России 1997 года к настоящему времени в большом бизнесе остались только двое — Владимир Потанин и Вагит Алекперов, при этом господин Алекперов, по косвенным признакам, подумывает уже о заслуженной пенсии.