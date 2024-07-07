 

Бельгия наращивает потребление российского СПГ

07.07.2024, 13:04, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на антироссийские санкции после начала украинского конфликта, некоторые страны по-прежнему зависят от российских углеводородов, пишет La Nouvelle Tribune. Хотя газопроводы перекрыты, в порты Бельгии приходит всё больше танкеров с СПГ из России, часть которого затем отправляется в Нидерланды и Германию.


AP

После начала украинского конфликта Евросоюз решил перекрыть газопровод из России, чтобы ударить по её экономике, напоминает La Nouvelle Tribune. Проблема в том, что даже сейчас некоторые страны по-прежнему зависят от российских углеводородов.

По некоторым источникам, если в 2022 году на российский газ приходилось 5,6% потребления сжиженного природного газа в Бельгии, то в 2023 году этот показатель поднялся до 7,6%. Кроме того, бельгийские порты служат перевалочным пунктом для отправки этого же газа в Нидерланды и Германию.

Такие данные заставляют задуматься о настоящих устремлениях Европы. Хотя поставки газа и нефти по трубопроводам действительно почти полностью прекратились, то доля российского СПГ, поставляемого на танкерах, продолжает расти. 


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