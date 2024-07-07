 

Могут ли женщины легче переносить боль, чем мужчины?

07.07.2024, 12:40, Разное
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Согласно общепринятому мнению, женщины более устойчивы к боли, чем мужчины. Исследования показали, что врачи скорой помощи менее серьезно относятся к жалобам женщин на болевые ощущения из-за этого убеждения. На клеточном уровне болевые стимулы действительно обрабатываются по-разному у мужчин и женщин. Однако боль представляет собой сложный процесс, контролируемый нервной системой. Определить, кто легче переносит боль, а у кого ниже болевой порог, однозначно невозможно.

Эксперименты показывают, что для активации ноцицепторов (сенсорных нейронов, обнаруживающих болевые стимулы) и появления боли эти стимулы должны превышать определенные пороги. Разные типы стимулов, такие как высокая температура, механическое давление и воспаление, вызывают неодинаковые ощущения боли. Интересно, что различные люди воспринимают один и тот же стимул по-разному. Одна из причин таких различий – пол.

Точная причина, по которой мужчины и женщины испытывают боль по-разному, до сих пор неизвестна. Исследователи обнаружили, что ноцицепторы у мужчин и женщин активируются различными веществами, такими как пролактин у женщин и орексин у мужчин.

В зависимости от обстоятельств болевой порог у мужчин и женщин может снижаться. Например, вода, нагретая до 40 градусов, обычно не вызывает боли, но при воспалении во рту она может быть болезненной.

Современные исследования показали, что пролактин снижает болевой порог у женщин, но не влияет на мужские ноцицепторные клетки. В то же время орексин снижает порог активации у мужчин, но не у женщин.

Многие исследования демонстрируют более высокую чувствительность к боли и более низкий болевой порог у женщин по сравнению с мужчинами. Однако некоторые исследования показывают противоположные результаты, указывая на более сильную восприимчивость к боли у мужчин.


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