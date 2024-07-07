Туз пентаклей открывает новые дороги, связанные с благополучием: Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июля 2024 года

В период с 8 по 14 июля картой недели стал туз пентаклей. Эта карта связана с материальным достатком и благополучием, сулит открытие новых дорог и перспективных направлений. Любые начинания, которые вы планировали, удастся успешно реализовать в ближайшие 7 дней. Впрочем, это лишь общие предсказания. Более подробный Таро-прогноз для своего знака зодиака вы можете прочитать в нашей статье.

Общие предсказания в разных сферах

Старший аркан «Башня» обещает тотальную трансформацию в финансовой сфере. Настала пора сбросить с себя тяжкий груз, отпустить все то, что утратило перспективы, и дать старт чему-то новому. Также карта призывает к проявлению осторожности при работе с финансами, в том числе и при совершении покупок.

В личных отношениях девятка кубков олицетворяет эмоциональную наполненность и гармонию. Карта является крайне благоприятной для тех, кто стремится к развитию отношений со второй половинкой. Остальным же людям она обещает обретение ценного опыта и знаний.

Что касается общего совета на неделю, то тут следует обратиться к четверке кубков: аркан советует поднять глаза повыше, чтобы увидеть над собой безграничные возможности. На этой неделе крайне полезно начать вести диалог с самим собой и расставить жизненные приоритеты

Овен: старший аркан «Умеренность»

В ближайшую неделю Овнам следует начать стремиться к соблюдению баланса и гармонии во всех сферах жизни. Карта олицетворяет баланс и терпение, а также сулит награду за проделанную работу всем тем, кто не привык бежать впереди паровоза. Старайтесь находить «золотую середину» и общении с родственниками. Ведь если вы будете уделять слишком много внимания близким людям, то они могут начать злоупотреблять вашей добротой. Говоря по-простому: сядут на шею и свесят ножки.

Телец: семерка пентаклей

В период с 8 по 14 июля Тельцам следует оценить возможности для инвестиций. Речь идет об использовании не только материальных, но и временных ресурсов. Научитесь тратить свободные часы на те вещи, которые приносят вам пользу. Кроме того, карта призывает проявить настойчивость в решении важных вопросов. В противном случае вы и дальше будете продолжать ждать результата, пока другие активно пожинают плоды своих трудов.

Близнецы: старший аркан «Император»

Для Близнецов наступает период, когда следует взять на себя ответственность за собственные действия и начать отстаивать авторитет в обществе. «Император» олицетворяет контроль и лидерство, поэтому представителям знака стоит установить порядок в своей жизни и проявить уверенность в своих силах. Ораторские способности и стратегическое мышление окажутся не просто полезными навыками, а фундаментом, на котором вы возведете свое будущее.

Рак: пятерка мечей

В ближайшие 7 дней Раку предстоит разрешить немало конфликтов. Возьмите на себя роль посредника в урегулировании недопонимания между родственниками и друзьями. Таким образом вы не только поможете близким, но и повысите свой авторитет в глазах окружающих. Главное – не сомневайтесь в своей способности изящно решать споры. Вашего жизненного опыта куда больше, чем у людей, что вас окружают. Они это прекрасно понимают, поэтому отнесутся с уважением к вашим словам и поступкам.

Лев: туз кубков

Львам туз мечей советует открыть свое сердце для новых начинаний. Также карта советует не бояться эмоций по типу любви и сочувствия, ведь они окажутся крайне значимыми для духовного обновления. Не бойтесь отдаться потоку положительных эмоций, чтобы ощутить глубокую эмоциональную связь с близким человеком. Данная неделя идеально подходит для того, чтобы начать новые отношения или возродить уже существующие. Главное – учитывайте ошибки, совершенные ранее, иначе вы рискуете наступить повторно на одни и те же грабли.

Дева: шестерка мечей

Для Девы наступает период, когда следует оставить в прошлом все то, что давно себя изжило, и отправиться навстречу к светлому будущему. Данная карта символизирует движение вперед, а также обещает исцеление от душевных травм. Не сомневайтесь в своей способности преодолевать трудности. Старайтесь каждый день смотреть вперед с оптимизмом. А если на пути к заветной цели возникнут трудности, просто сосредоточьтесь на их решении, но не жалуйтесь на жизнь окружающим, как бы сильно этого не хотелось.

Весы: старший аркан «Дурак»

Весам в ближайшие 7 дней рекомендуется совершить прыжок веры. «Дурак» сулит приключения, которые могут начаться спонтанно. Доверьтесь своей интуиции и просто будьте открыты ко всему новому. Чем раньше вы выйдите из зоны комфорта, тем скорее пропадет ваш страх перед неизвестностью. Внимательно присмотритесь к тому, что вас окружает: возможно, судьба уже давно предлагает вам перспективные возможности, однако вы этого просто не замечаете. Впрочем, вы все еще можете воспользоваться шансом, если перестанете игнорировать подарки свыше.

Скорпион: восьмерка жезлов

На этой неделе Скорпиону предстоит совершить заметный рывок на пути к своей цели. Однако быстрый прогресс потребует и немедленных действий. Вполне возможно, что у вас не будет времени на раздумья. Просто поверьте в свои силы и воспользуйтесь новыми возможностями. Звезды подарят вам огромный заряд энергии, чтобы вы могли без труда подстроиться под новую динамику жизни. Наконец-то вы сможете воплотить в жизнь то, о чем давно мечтали. Единственное замечание: не желайте зла другим людям.

Стрелец: старший аркан «Звезда»

А вот Стрельцам посчастливится найти новый источник надежды и вдохновения. Карта «Звезда» вселяет оптимизм, особенно для тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Доверьтесь высшим силам и просто продолжайте идти намеченной дорогой. В скором времени судьба предоставит вам шанс решить большинство проблем одним махом. Ну а поскольку Вселенная вас поддерживает, то вы можете смело начать стремиться к чему-то большему, нежели имеете сейчас.

Козерог: двойка пентаклей

Козерогу в период с 8 по 14 июля удастся не только справиться со всеми обязанностями, но и отыскать баланс между работой и отдыхом. Отныне работа не будет вам казаться такой тяжелой, как раньше. Даже если появятся дополнительные задачи, ваша адаптивность поможет сохранить равновесие. Главное, оставайтесь в гармонии с собственными мыслями. Ваша организованность поможет найти выход из любой ситуации, но иногда на поиск решения нужно потратить немного времени.

Водолей: старший аркан «Иерофант»

Водолею в ближайшие 7 дней стоит заняться поиском мудрости. Для этого обратитесь к опыту предыдущих поколений, а также постарайтесь перенять традиции, о которых вы забыли. Духовное прозрение поможет вам отыскать новый путь к грандиозным целям. Чем раньше вы осознаете важность обучения и следования принципам, тем скорее вы сможете структурировать свою жизнь. Имейте ввиду, что среди ваших советников должны находиться преимущественно представители старшего поколения.

Рыбы: десятка кубков

На этой неделе Рыбы могут наслаждаться чувством спокойствия и удовольствия. Десятка кубков сулит исполнение желаний, эмоциональное изобилие и огромную радость. Отныне вы можете просто довериться удаче и позволить себе плыть по течению. Главное – не позволяйте чувству удовлетворенности внести изменения в ваши планы. Благословение может быстро исчезнуть, если вы перестанете стремиться к большему, нежели имеете в настоящий момент.